Antalya’da lunapark felaketi! Slıncak platformdan çıktı!

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan kopup, zemine düştü.Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı.Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi.Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı.Çocuklar sallandığı sırada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncağı görüntüleyerek 'Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin' dediği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.