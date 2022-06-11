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Beyaz Gazete
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Ankara'daki selde bir kişi hayatını kaybetti!

Ankara'daki sel felaketiyle ilgili acı bir haber geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ankara'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin." dedi

Ekleme: 11.06.2022 - 19:25 Güncelleme: 11.06.2022 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ankara'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin." dedi.
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