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Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı korku filmlerini aratmadı. Aniden bastıran yağmur ve fırtınada algeçitler sular altında kalırken, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafik de felç oldu. İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, AFAD Başkanlığı'ndan gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
Ekleme: 11.06.2022 - 16:03 Güncelleme: 11.06.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına uyarıda bulunmuştu.

Yurdu etkisi altına alan yağmur dalgasının bu hafta sonu da etkisini sürdüreceğini kaydetmişti.

Ankara'da başlayan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, caddeler, alt ve üst geçitler sular altında kaldı.

Balgat Çetin Emeç Bulvarı'nda rögar kapaklarındaki sorun nedeniyle caddeler suyla kaplandı.

Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir araç mahsur kalırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu.

Yolun trafiğe kapanmasının ardından araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Sağanak ve dolu yağışının Keçiören, Sincan ve Altındağ ilçelerinde de etkisinin devam ettiği öğrenildi.

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ankara'ya kısa sürede 20 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar m2'ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlığı'ndan gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
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