ABD'de benzin fiyatları yüzde 60 arttı!

ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına (yaklaşık 3,8 litre) 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.Fiyatlar bölgelere farklılık gösteriyorBölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi.Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti.Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.