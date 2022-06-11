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AB fonlarını PKK’ya aktaran 16 kişi tutuklandı

Avrupa Birliği’nden (AB) sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla aldığı finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya aktardığı tespit edilen Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 16 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 11.06.2022 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
AB fonlarını PKK’ya aktaran 16 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tespitlerine göre söz konusu derneğin elde ettiği yaklaşık 338 bin dolarlık fonla çıkardıkları yayınlarda, seminer gibi etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları ve Türkiye'yi karaladıkları belirlenmiş, 3 Haziran'da İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Malatya, Muğla ve Kocaeli illerindeki yapılan eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmıştı.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 22 kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. AB'den aldıkları fonları bölücü terör örgütü PKK'ya aktardıkları ya da örgütsel propagandalarda kullandıkları gerekçesi ile 16 kişi çıkarıldıkları mahkemece "Terörün Finansmanı Suçu" çerçevesinde tutuklanarak cezaevine konuldu.16 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Hendek-barikat eylemlerine yapılan müdahaleleri sözde "katliam" olarak nitelendirmişler
Sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla AB'den aldıkları finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya aktardığı tespit edilen GÖÇİZDER'in, propaganda içerikli kitap, rapor vb. yayınlarda özellikle 2015 ve 2016 yıllarında güvenlik güçlerince yapılan hendek-barikat eylemlerine yapılan müdahaleleri sözde "katliam" olarak nitelendirdikleri anlaşıldı. Aynı yayınlarda Avrupa Birliğine üye ülkelere Türkiye'yi Kürt vatandaşlara bilinçli olarak kötü muamele edildiği yalanını yazan derneğin, Kürt kökenlilere yönelik hak ihlallerinin yapıldığı algısını yaymaya çalıştıkları tespit edildi.

AKTARILAN FONLAR MASAK RAPORUNDA

İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren söz konusu dernek aracılığıyla sağlanan yabancı fonların örgütsel etkinliklerde kullanıldığı görüldü. Hileli, danışıklı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakların da terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcandığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemede, özellikle 2015 yılında yaşanan hendek ve barikat olayları sırasında göç etmek zorunda kalan, çıkan çatışmalarda ölen veya yakını terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten kişilerin ailelerine sistematik şekilde, aynı oranda para aktarıldığı tespit edildi. MASAK raporunun yanı sıra teknik ve fiziki dinleme ve izleme ile açık kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Haziran'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalanmıştı.
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