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11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama

Tekirdağ merkezli 11 ilde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29’u tutuklandı.

Ekleme: 11.06.2022 - 11:32 Güncelleme: 11.06.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekipleri, KCK'nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler doğrultusunda 3 Haziran 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı.

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adres olmak üzere 45 adrese girilerek arama yapıldı. Aramalar ve operasyonlarda toplamda 38 kişi gözaltına alındı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Geniş çaplı operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Geriye kalan 9 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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