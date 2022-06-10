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Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!

Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması koramirali haddini aştı. Egkolfopoulos, konuşmasında 'Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek' ifadelerini kullandı.

Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!
Ekleme: 10.06.2022 - 22:26 Güncelleme: 10.06.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!
Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeler gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken Yunanistan'daki bir TV kanalında skandal ifadeler kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'un sarf ettiği küstah sözler, haddini aştı.

UÇAKLARIMIZ İSTANBUL'DAKİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNİ YOK EDECEK'

Egkolfopoulos, katıldığı programda 'Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz.' ifadelerini kullandı.
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