YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. Bölgeden gelen yeni görüntüler bu gerçeği bir kez daha belgeledi. YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini ortaya koyuyor.



SÖZDE ŞEHİTLİKTE ÇOCUK YAŞTAKİ MEZAR TAŞLARI



Suriye-Türkiye sınır hattındaki Aynularab'da terör örgütü mensuplarının gömüldüğü mezarlıktan görüntülere ulaşıldı. Örgütün sözde şehitliğinde, Arapça ve Kürtçe mezar

taşlarındaki bilgilerden çocuk yaşta olanların kayıtları dikkati çekiyor. YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.



Bunlardan bazılarının bilgileri şöyle:



- M. M. ((Doğum (D): 1999- Ölüm (Ö): 11.11.2013))



- N. H. (D: 1999- Ö: 03.09.2014)



- S. H. B. (D:1998- Ö: 22.03.2014)

- O. Ş. M. (D:1997- Ö:08.07.2014)

- E. E. (D:1997 - Ö:08.07.2014)

- E. C. (D: 1998 - Ö: 02.01.2015)



Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı. Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları "savaşçı" olarak kullandığına dair yeni bulguları

paylaşmıştı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Türkiye, BM'ye konuyla ilgili protesto notası vermişti. Ancak bu tarihten sonra da örgütle ilgili görsellerde çocuk yaştakiler dikkat çekmeye devam etmişti.

