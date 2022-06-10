YÖK'ten flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması!

Koronavirüs salgını ile okullarından uzak kalan üniversitelilere müjde geldi...Vaka sayılarındaki azalma, aşılamanın artması ve maskelerin çıkarılmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, gelecek sene için açıklama yaptı.Erol Özvar, sağlık koşullarına dikkati çekti ve yeni akademik yılda tam kapasite yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin organize ettiği Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda konuşan Özvar, şöyle devam etti:"Çok şükür uzun sayılabilecek bir salgın dönemi sonrasında, 2022-2023 yeni akademik yılına yaklaşıyoruz. Artık finaller üniversitelerimizde başlamış vaziyette ya da başlamak üzere. Bir kısmında bittiğini artık bütünleme sınavlarının başladığını biliyorum. Tabii yeni akademik dönem önümüzde, eskisini arkamızda bırakacağız. Yeni döneme eğer sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa, inşallah eskisi gibi, salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni akademik yıl açılışına kavuşacağız. Üniversiteler olarak akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler gerekse YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladı. YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah, yüz yüze eğitim son içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi yüz yüze ile eğitim öğretime başlayacağız."Online veya dijital eğitim öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceklerini belirten Özvar, "Uzun bir aradan sonra, yüksek öğretim kurumlarımızda, üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz." dedi.