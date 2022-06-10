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Yeşil Yol Projesi için 69 milyon TL'lik onay!

Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, 69 Milyon TL'lik onay aldı.

Ekleme: 10.06.2022 - 19:21 Güncelleme: 10.06.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Yeşil Yol Projesi için 69 milyon TL'lik onay!Yeşil Yol Projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, 69 Milyon TL'lik onay aldı. Projenin Trabzon bölümü için ise 19 Milyon TL ödeme onaylandı.

Yeşil Yol Projesinin geçeceği illerdeki AK Parti İl Başkanlarına sözcülük eden İl Başkanı Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek Yeşil Yol Projesiyle alakalı bölge illerinin taleplerini kendisine iletti.

İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin üzerine, Yeşil Yol İçin 69 Milyon TL'lik yatırımın onayını aldı. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen Yeşil Yol Projesi kapsamında 1. Öncelikli 1. Etap projeleri açıklandı. Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki Turizm merkezlerini birbirine bağlayacak olan projenin yeniden hareketlenmesi bölgede turizm açısından büyük bir heyecana neden oldu.

'BÖLGE İLLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanan proje kapsamında AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu yaptığı açıklamada, 'Yayla yollarını birbirine bağlamak, ulaşım kalitesini artırmak ve kolaylaştırmak, turizm potansiyelini ziyaretçilerle buluşturmak, fiziki altyapıyı iyileştirmek ve bölge insanının gelir düzeyini arttırmayı amaçlayan projenin ilk ayağında öncelikli olarak açıklanan 5 il arasında Trabzon yer alıyor. Proje kapsamında Trabzonumuzu geliştirmek adına verilen ilk destekle birlikte, 8.60 km beton kaplama, 2580 metreküp yol, hendek ve kanal, 13 km yol onarım, 13 km stabilize kaplama, 12 adet menfez beton, 10000 metreküp Taş İstinat Duvarı, 100 metre sert PVC, beton büz ve HDPE boru yağmur suyu geçiş planlanmaktadır. Bu doğrultuda Trabzon için toplamda 18 milyon 440 bin 880 TL'lik yatırım yapılacaktır. Çalışmanın tamamlanmasıyla Samsun Kuş Cenneti'nden yola çıkan bir turistin Tokat'ın Ballıca Mağarası, menderesleriyle ünlü Ordu'nun Perşembe Yaylası, Giresun'un Kümbet Yaylası, Trabzon'un Uzungöl'ü, Rize'nin Anzer Yaylası, Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, Bayburt'un yer altı şehri, Artvin'in Kafkasör Yaylası gibi birçok turizm merkezini ziyaret edebilmesi amaçlanıyor' dedi.

'YEŞİL YOL PROJESİ EN ÖNEMLİ TURİZM YATIRIMLARINDAN BİRİSİDİR'

Yeşil Yol Projesinin geçeceği illerdeki AK Parti İl Başkanlarına sözcülük eden İl Başkanı Mumcu, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 2021 yılının Haziran ayında projenin devam kararıyla birlikte kendisine yüzde 40'a yakını biten Yeşil Yol Projesinin tamamlanması için önemli bir kaynağa ihtiyaç duyduğumuzu ilettik. Yeşil Yol Projesinin uygulandığı 9 ilin il başkanlarının sözcüsü olarak bölge ekonomisine katkı sağlanması, turizm potansiyelinin ve istihdamın artırılması, bölgenin kalkınması ve gelişimine ivme kazandıracak olan Karadeniz turizminin hak ettiği yere ulaşması için Yeşil Yol Projesi hakkında yardım isteğimizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Önderliğinde kaldığı yerden devam edecek ve bölgemize büyük bir yenilik getireceğiz' ifadelerini kullandı.
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