Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Avustralya'da yaşayan Sienna Santiago, 20 Mart 2019'da babasının işi için taşındığı Tiwi Adaları'ndaki eve taşındı. Küçük kız taşındıktan birkaç gün sonra hastalanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak ne olduğu bulunamadı.Durumu giderek kötüleşen küçük Santiago 11 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Küçük kızın küf kaynaklı bir enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.Küçük kızın boğazındaki bütün etlerin çürüdüğü ve kalıcı yaralanmaların olduğu bildirildi. İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre küçük kızın durumuna çok üzülen doktorlar Sienna'ya 'dünyanın en şanssız kızı' lakabını taktılar.Açıklama yapan bir doktor Santiago'nun epiglotunda (besinlerin ciğerlere girmesini engelleyen boğaz kısmı) çürüyen ete benzeyen gri-yeşil-kahverengi tüylerin olduğunu söyledi.Ailenin evini inceleyen yetkililer ise büyük bir şokla karşılaştı. Ailenin kaldığı evin duvarlarının tamamı küfle kaplıydı.Aile, bazı yerlerde fark ettikleri küfü temizlemeye çalıştıklarını, ancak küfün her defasında geri geldiğini söyledi.Ailenin kaldığı polis evini araştıran yetkililer, bölgedeki diğer polis evlerinde de küf olduğunu fark etti.Yapılan araştırmalar evdeki küf seviyesinin insanın sağlığını tehdit edecek bir biçimde olduğunu ortaya koydu.2019'da yaşanan bu olayı manşetine taşıyan Daily Mail, küçük kızın halen enfeksiyonla boğuştuğunu belirtti.Küçük kızın hayatının geri kalanında sakatlık yaşayacak olması muhtemel görülüyor.