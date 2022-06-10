  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da düzenlendi!

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Antalya Bölgesel İçtihat Forumu” 9-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Ekleme: 10.06.2022 - 20:55 Güncelleme: 10.06.2022 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu Antalya’da düzenlendi!
Forum'da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla son yıllarda Yargıtay ve genel olarak mahkemelerin yeniden yapılandırma sürecinden geçtiğini ifade etti. Yargıtayın asıl işlevinin kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunması olduğunu aktaran Akarca, 'Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla 'içtihat birliğini' gerçekleştirmektir' dedi.

Yargıtayın içtihat mahkemesi olması, içtihatların yaygınlaştırılması ve eğiticilik rolü çerçevesinde etkili ve çok yönlü stratejiler uygulanması gerektiğini kaydeden Akarca, Yargıtay üyeleri ile ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin ilkesel konularda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının içtihatların öncelikle yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını anlatarak, yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar'ın da konuşması yaptığı Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, 'İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası ve Temel Bulguların Değerlendirilmesi' konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı İçtihat Forumuna, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Nihat Altuğ, 11. Hukuk Dairesi üyesi Şevkiye Özak, AİHM Kıdemli Hukukçu Zeynep Uçar Tagney, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, CCJE Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto da sunum yaparak katkı sağladı.


İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Antalya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi ile ilk derece mahkemelerinden hâkimler de katıldı.

Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor!
Almanya İçişleri BakanlığI, PKK tehdidini doğruladı!
Yunan yine hayal görmeye başladı! Komutandan hadsiz sözler!
Sağlık çalışanlarına müjde! Mecliste kabul edildi!
Yunanistan Ege'de silahlandı! İşte o adalar!
GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL!
Bakan Akar: Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik! Vermeye devam edeceğiz
CHP'li İBB 234 kiralık araç kayıp! 'Bu arabalar kime hizmet ediyor?'
Bakan Nebati duyurdu: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!
ABD'de rekor enflasyon!
Başkan Erdoğan:
Bakan Soylu'dan kritik Kandil açıklaması: Ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcu
CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: Adalar Yunanistan'ındır
İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı
Karadeniz'de müsilaj paniği! İnceleme başlatıldı renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi
PKK'lı vekile verdiği destekle gündemden düşmeyen İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması! Bildiri yayımladılar...
YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları
Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!
Başkan Erdoğan'dan Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalar
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Tarlada buldu 'meteor' sandı! İncelenmesini istiyor!

Tarlada buldu 'meteor' sandı! İncelenmesini istiyor!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Akıllara durgunluk veren cinayet!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'nın uçuş tarihi belli oldu!

Mükremin Gezgin'den şok itiraf: Her şey şakaydı...

Mükremin Gezgin'den şok itiraf: Her şey şakaydı...