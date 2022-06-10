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Yangın çıkarıp selfie çekmiş! Muğla'daki yangında flaş gelişme!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, turistlik mahalle Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut A.'nın yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.

Ekleme: 10.06.2022 - 11:32 Güncelleme: 10.06.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Yangın çıkarıp selfie çekmiş! Muğla'daki yangında flaş gelişme!Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın çıkarıp selfie çekmiş! Muğla'daki yangında flaş gelişme!

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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