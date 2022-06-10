WhatsApp sınırı gevşetti: 512 kişi aynı anda konuşabilecek

Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp beta'nın son sürümlerinde kullanıcıların 2 GB'a kadar boyuta sahip belgeleri paylaşmasına imkan tanıyor.Şimdi de WhatsApp, grupların katılımcı sayısını artırdıŞimdiye kadar bir gruba en fazla 256 kişi eklenebiliyordu.Ancak artık 512 kişi ile grup oluşturabilir veya bir gruba en fazla 512 kişi eklenebilir.Bu yeniliğin WhatsApp hesabınıza gelip gelmediğini kontrol etmek çok kolay; sadece bir grup oluşturmaya çalışın ve ona kaç kişinin eklenebileceğini kontrol edin.Bu yenilik bir süredir WhatsApp'ın Android, iOS ve Masaüstü beta test programlarında mevcuttu. Artık tüm kullanıcılar kullanabiliyor.Ancak eğer henüz bu yeniliği kullanamıyorsanız, endişe etmeyin ve WhatsApp'ınızı uygulama mağazası üzerinden güncelleyin.iPhone telefon kullanıyorsanız uygulama mağazanız App Store'dur, eğer Android kullanıyorsanız (Samsung, Xiaomi, Oppo, Poco vb.) Google Play Store'dur.Güncellemeye rağmen yine de gruplarınıza 512 kişi ekleyemiyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekeceği anlamına geliyor.Bu özellik bugün neredeyse tüm kullanıcılara sunuldu ve 24 saat içinde herkesin kullanımına sunulacak.Sadece tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir.