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WhatsApp sınırı gevşetti: 512 kişi aynı anda konuşabilecek

WhatsApp, grup katılımcılarının sayısını artırdı. Şimdiye kadar bir WhatsApp grubunda yöneticiler en fazla 256 kişiyi katılımcı olarak ekleyebiliyordu ancak bu değişti. Peki, WhatsApp grup kişi sınırı kaç? 'WhatsApp grubu en fazla kaç kişi?' sorusunun cevabı...

Ekleme: 10.06.2022 - 14:26 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp sınırı gevşetti: 512 kişi aynı anda konuşabilecekAndroid, iOS ve Masaüstü için WhatsApp beta'nın son sürümlerinde kullanıcıların 2 GB'a kadar boyuta sahip belgeleri paylaşmasına imkan tanıyor.

Şimdi de WhatsApp, grupların katılımcı sayısını artırdı

Şimdiye kadar bir gruba en fazla 256 kişi eklenebiliyordu.

Ancak artık 512 kişi ile grup oluşturabilir veya bir gruba en fazla 512 kişi eklenebilir.

Bu yeniliğin WhatsApp hesabınıza gelip gelmediğini kontrol etmek çok kolay; sadece bir grup oluşturmaya çalışın ve ona kaç kişinin eklenebileceğini kontrol edin.

Bu yenilik bir süredir WhatsApp'ın Android, iOS ve Masaüstü beta test programlarında mevcuttu. Artık tüm kullanıcılar kullanabiliyor.

Ancak eğer henüz bu yeniliği kullanamıyorsanız, endişe etmeyin ve WhatsApp'ınızı uygulama mağazası üzerinden güncelleyin.

iPhone telefon kullanıyorsanız uygulama mağazanız App Store'dur, eğer Android kullanıyorsanız (Samsung, Xiaomi, Oppo, Poco vb.) Google Play Store'dur.

Güncellemeye rağmen yine de gruplarınıza 512 kişi ekleyemiyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekeceği anlamına geliyor.

Bu özellik bugün neredeyse tüm kullanıcılara sunuldu ve 24 saat içinde herkesin kullanımına sunulacak.

Sadece tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir.
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