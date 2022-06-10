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Van'da siber dolandırıcılara yönelik operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 10.06.2022 - 09:30 Güncelleme: 10.06.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Van'da siber dolandırıcılara yönelik operasyon: 14 şüpheli yakalandı
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'bilişim sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

5 AY BOYUNCA TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Ekipler, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarının ele geçirildiğini tespit etti.

Başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla 'forex', 'bitcoin', 'iddia' gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlarla ikna edilen 55 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

1 MİLYON 500 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Ekiplerin incelemelerinde mağdur edilen 55 kişiden 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.

Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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