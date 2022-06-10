Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kızıla boyandı!
Sivas'ta son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle taşınan toprak, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın rengini değiştirdi. Adeta adı gibi kızıl akan nehir havadan görüntülendi.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.
Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.