TikTok videosu uğruna kendini vurdu! Kanlar içinde kalan çocuğun sözleri şaşkınlık yarattı!

İnanılmaz olay Tekirdağ'da yaşandı... 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan N.Y. (13), kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y., hastaneye kaldırıldı. 13 yaşındaki çocuğun sözleri ise şaşkınlık yarattı...

Akılalmaz olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı.



Daha sonra sokağa çıkan N.Y., tabancanın dolu olduğunu da fark etmeyerek kazara tetiğe bastı.



Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı N.Y., gelen polislere ise "TikTok videosu çekerken oldu.



Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.