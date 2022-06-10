Savcıyı vuran silah 'İnönü' yalısından! Tetiğe basan isim tespit edildi!

Üsküdar Kandilli sahilinde 29 Mayıs'ta balık tutan Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına saçma isabet edince büyük şok yaşadı.Nereden geldiği bilinmeyen saçmayla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Savcı Cengiz, hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.YALIDAN SAHİLE 6 METRESoruşturma detaylarına göre; savcının balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıktı.Savcı ile yalı arasında yaklaşık 6 metrelik mesafe olduğu ve yalının camından havalı tüfekle ateş açıldığı, tüfekten çıkan saçmaların ise savcının başının arka tarafına isabet ettiği saptandı.ATEŞ EDEN SEVİNÇ İNÖNÜ'NÜN YEĞENİ ÇIKTIKandilli sahilinin meşhur yalısının selamlık bölümünde Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yaşadığı, haremlik bölümünde ise kardeşi Sevilay Mengenecioğlu'nun ikamet ettiği öğrenildi. İddiaya göre olay günü Sevinç İnönü'nün yalıda bulunmadığı tespit edildi.Yalının önündeki sahilde balık tutan savcının başına isabet eden saçmayı ateşleyenin ise Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu olan Burak Mengenecioğlu'nun ta kendisiydi.'OLTAM YALININ CAMINA ÇARPMIŞTI'Cumhuriyet savcısı Halis Cengiz'in ifadesinde balık tutmak için Kandilli'deki sahile gittiğini, oltasını denize atmak için kaldırdığında oltanın yalının camına çarptığını, bir süre sonra ise başının arka kısmında bir acı hissettiğini, elini başının arkasına götürdüğünde elinin kan olduğunu ve bu şekilde vurulduğunu anladığını söyledi. Olayın ardından yalıya gelen polis ekiplerinin yalıdakilerin ifadesini alacaklarını söylemesi üzerine Burak Mengenecioğlu ateş açanın kendisi olduğunu itiraf etti.AİLE YADİGARI TABANCAYI DENİYORMUŞSoruşturma kapsamında gözaltına alınan Mengenecioğlu, Edip Efendi Yalısı'nda yaşadığını belirterek 'Yalı haremlik ve selamlık şeklinde fakat imardan dolayı 2 ayrı bina olarak gözükmekte. Teyzemin kaldığı selamlık kısmına ya bahçeden ya da caddeden geçmekteyiz.Olay günü de aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzemin tarafına geçtim. Amacım stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Yalının camından 2 el denize doğru ateş ettim' dedi.PENCEREYİ TAM AÇAMADIĞINDAN...Camdan baktığında kimseyi görmediğini söyleyen şüpheli Burak Mengenecioğlu, savcının vurulduğunu ertesi gün orada görevli polis memurlarından öğrendiğini, amacının kimseyi yaralamak olmadığını, pencereyi tam açamadığı için saçmaların balıkçıların olduğu tarafa denk gelmiş olabileceğini ve yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu beyan etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.