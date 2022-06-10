PKK'lı vekile verdiği destekle gündemden düşmeyen İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması! Bildiri yayımladılar...

Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.Haftaladır devam eden açıklamalar ve müzakerelerin ardından İsveç tarafından yine flaş bir Türkiye açıklaması geldi.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye ile müzakerelerde yapıcı ilerleme sağlamaya çalışacağını belirtti.İsveç parlamentosunda yayınlanan bir dış politika bildirgesinde ise 'Hedefimiz yapıcı bir ruhla, Türkiye'nin gündemine getirdiği sorularda ilerleme sağlamaktır' denildi.Linde, İsveç'in teröre karşı müttefikleriyle birlikte durduğuna dair hiçbir şüphenin olmadığını da sözlerine ekledi.İsveç, son zamanlarda parlametodaki PKK'lı vekil Aminah Kakabahev ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile gündeme geliyor.Kakabahev, geçtiğimiz günlerde İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'un lehine verdiği oy ile hükümetin düşmesini engellemşiti.Kakabahev'e verdiği destekle bilinen ve onun sayesinde seçilen İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ise bu ilişkisi nedeniyle son zamanlarda tepkiyle karşılaşıyor.Kakabahev ise tehditvari yaklaşımlarda bulunmaya devam ediyor. İsveç hükümetinin daha önce verilen sözleri yerine getirmediğini söyleyen PKK'lı vekil, yeterli destek verilmezse gelecek hafta yapılacak olan oylamada ret oyu verebileceğini söylemişti.Türkiye, İsveç'ten terör örgütü üyelerinin iadesini istemiş ve ayrıca ülkenin teröre verdiği desteği çekmesini istemişti.Geçtğimiz günlerde Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki eylemlerini delilleriyle birlikte sunmuştu. Aynı zamanda PKK'nın YPG'nin bir uzantısı olduğu söylenerek, bunların ayrı olduğu kabul edilmemişti.Daha önce de talepte bulunulan teröristlerin iadesi istenmişti. Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilmişti.Türkiye'nin bir diğer talebi de ambargoların kaldırılmasıydı. Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılması istenmişti.