Pendik'te zincirleme trafik kazası: 6 araç birbirine girdi!

Pendik, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında Pendik, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.3 KİŞİ YARALANDIKarşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki 34 ETL 657 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç kazaya karıştı. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslara koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yatan hafriyat kamyonundaki çimento yola döküldü.Yola dökülen çimento, iş makinesi yardımıyla yoldan temizlendi. Karayolları ekipleri vinçle araçları kaldırdı. TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Yola dökülen çimentonun temizlenmesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.Görgü tanığı Ahmet Vural Özçelik, 'Kazadaki yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Onları sağlık ekiplerine teslim ettik. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri buradalar. Kazayı arkadan gördüm. Gören insanlarında anlattığı kadarıyla Hafriyat kamyonu karşı yöne geçiyor. Yoluna devam eden diğer sürücüler kazadan etkileniyor' dedi.