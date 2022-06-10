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Okuldaki dansözlü kutlama gündem olmuştu: Bakan Özer yeni kararı duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Resmi Gazete'de dün yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz" dedi.

Ekleme: 10.06.2022 - 13:10 Güncelleme: 10.06.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Okuldaki dansözlü kutlama gündem olmuştu: Bakan Özer yeni kararı duyurduMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temasta bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özer’e; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Bakan Özer, Vali Yakup Canbolat ile görüşmesi sonrası gazetecilere konuştu.

'TÜM ARKADAŞLARIMIZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm bürokratları ile birlikte, illerimizde ve ilçelerimizde sahadaki gelişmeleri hem yakından dinleme, hem eğitimin resmini çekip, ihtiyaç duyulan yatırımları yerinde tespit etme ile ilgili tüm arkadaşlarımız aktif olarak çalışıyor. Daha önce de geldiğimiz zaman İl Değerlendirme Toplantısı'nda Bursa'nın eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için, çok kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapmıştık. Bu ziyaretimizde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 415 milyon TL olan Bursa'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 100 milyon TL ilaveyle 1,5 milyar TL'ye çıkarmıştık. Bursa, eğitim yatırımlarını en hızlı kullanan illerimizden biri. Tüm yatırımlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirip, okul ihtiyaçlarını hızla gideren illerimizin başında geliyor. Bu vesileyle Sayın Valimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BURSA'NIN EĞİTİM YATIRIMINI 2,2 MİLYAR TL'YE ÇIKARTTIK'

Bursa'nın eğitimde hızla geliştiğini söyleyen Bakan Özer, "Şu an itibarıyla Bursa'da devam eden yatırım miktarı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 510 milyon TL. Yeni okul yapımı, güçlendirmeler olmak üzere. Bugün bu yatırıma 1,7 milyar TL'lik ilave yatırım koyarak Bursa'nın eğitim yatırımını 2,2 milyar TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Burada en çok önem verdiğimiz yatırım; 64 tane anaokulu ile okul öncesi eğitim. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitiminde okullaşma oranını artırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün Bursa'ya da 64 tane bağımsız yeni anaokulu kazandıracağız. Yine önceki ziyaretimizdeki yatırımlardan çoğu bittiği için, yeni ilk ve ortaokulları da sistemin içine dahil edeceğiz. Bu kapsamda 10 tane ilkokul, 15 tane ortaokul ve liseyi de Bursa'ya kazandıracağız" diye konuştu.

OKULDAKİ DANSÖZLÜ EĞLENCEYE TEPKİ

Haberlere 6 Haziran'da yansıyan ve tepki çeken dansözlü okul eğlencesi ile ilgili de Bakan Özer, şunları söyledi:
"Geçen haftalarda Bursa'da bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bilgi geldi, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Ortada bir eksiklik var. Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Dün Resmi Gazete'de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."
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