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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ekleme: 10.06.2022 - 19:42 Güncelleme: 10.06.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.

Meteorolojinin sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
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