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Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-14 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısında bulundu.

Ekleme: 10.06.2022 - 11:21 Güncelleme: 10.06.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre; mevcut yağışların devamında, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde ülkemizde beklenen hava durumu;

10.06.2022 Cuma: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu'nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11.06.2022 Cumartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12.06.2022 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İşte haritalı hava durumu tahmin raporu:

10 Haziran Cuma

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

11 Haziran Cumartesi

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

12 Haziran Pazar

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı , zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, doğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık
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