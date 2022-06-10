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Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular, 13 Haziran'da döşenecek. Karadan boruların döşenmesi de bugün başladı.

Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!
Ekleme: 10.06.2022 - 14:59 Güncelleme: 10.06.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!
Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin kıyıya çıkarılması için denizde sondaj gemilerinin faaliyetleri sürerken karada da yer altı borularının döşenmesine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya ulaşıldı.

540 milyar metreküplük doğalgazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğalgaz boruları döşenecek.

Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!

Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı'nı geçen 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Limanı'na ulaştı.

170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek
Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları, Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek.

Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!

Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede, gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!

13 Haziran günü hatta çalışmalar başlayacak
Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende, borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İlk etapta 10 milyon meterküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.
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