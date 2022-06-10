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Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Yılmaz kendisini "Tekme atsam o da silah sayılacaktı" şeklinde savunurken mahkeme, 7 aydır tutuklu olan sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

Ekleme: 10.06.2022 - 12:56 Güncelleme: 10.06.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!
Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit', 'basit yaralamaya teşebbüs', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

METRO SALDIRGANI YENİDEN HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler Sena Nur Damgacı, annesi Nilgün Damgacı katılırken, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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'TEKME ATSAYDIM O DA SİLAH SAYILACAKTI'

Duruşmadaki savunmasında sanık Emrah Yılmaz, 'Ben olay günü sadece uyardım ama o esnada bir sürü kişi gelip araya girdi. Kimseye hakarette bulunmadım. Müştekinin olayla ilgisi olmamasına rağmen karıştı, toplumu galeyana getirdi ve insanları benim üzerime saldı. Ben insanlardan darbe aldım, ayrıca müşteki de bana tekme attı. Bu durum kamera kayıtlarına yansımadığı için ben suçlu bulundum. O gün elimde bıçak olmasaydı, tekme atsaydım o da silah sayılacaktı. Beni darp edip videoya alanlar dışarda geziyor, ben kaç aydır tutukluyum' diyerek tahliyesini talep etti.

DELİL KARARTMA DURUMUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanık avukatı beyanında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun inceleyip beyanda bulunmak için süre isterken müvekkilinin tahliyesini talep ederek tüm adli kontrol tedbirlerinin yerine getirileceğini, ağır cezayı gerektirecek bir yargılama olmadığını, müvekkilinin delil karartma gibi bir durumunun da olmadığını belirtti.

'SANIK SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİDİR'

Müşteki avukatı ise beyanında 'Sanığın savunmaları asılsızdır. Sanığın darpla ilgili bir raporu yoktur. Video kayıtlarında da kıyafetlerinin çekiştirildiğine dair bir bulgu yoktur. Sanık hala kendini suçlu görmemektedir.

. Sanık geçmişinde de cezaevinden kaçmış bir kişiliktir. Suç geçmişinde de benzer suçlar olduğu açıktır. Suç işlemeye açık biridir. Suçun işlendiğine dair somut deliller vardır. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz' dedi.

7 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutuklu olarak geçirdiği süre, delillerin tam toplanmış olması ve dosyaya sunulan kamera kayıtları hususları dikkate alındığında sanığın yurt dışına çıkmama ve haftanın 2 günü imza atma şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, dosyanın fiziki olarak geri dönüşünün beklenmesine karar vererek davayı erteledi.

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