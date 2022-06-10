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İtalya'da helikopter kaybolmuştu! 4 Türk'ün kimliği belli oldu!

İtalya’nın Toskana Bölgesi’ne bağlı Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 4’ü Türk 6 yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Lucca eyaletindeki Capannori'den kalkan helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Treviso bölgesine gittiği belirtilirken Eczacıbaşı Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu ve kendilerinden haber alınamadığını duyurdu. Kaybolan Türk vatandaşlarının kimlikler ise belli oldu: Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil...

Ekleme: 10.06.2022 - 14:16 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da helikopter kaybolmuştu! 4 Türk'ün kimliği belli oldu!İtalya'nın Toskana Bölgesi'ne bağlı Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 4'ü Türk 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği aktarıldı.

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin 4'ünün Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.
Eczacıbaşı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Networktarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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