İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde su faturalarına indirim yapılacağına dair verdiği vaatler yerini zamma bıraktı.Geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi'ne getirilen suya yüzde 40 zam teklifi büyük tepki çekerken, AK Parti ve MHP grubunun baskısı sonucunda bu zam talebi yüzde 15.62 oranında kalmıştı.GİZLİ ZAM FORMÜLÜ: FATURALARDA YENİ BEDELUcuz su faturası sözünü tutamayan İBB'nin şimdi de faturalara zam yapmak için yeni bir bedel çıkardığı ortaya çıktı.İstanbul'da son 2 ayda vatandaşların su faturalarına 'Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin yansıtıldığı görüldü.İSKİ 'ZAM YOK' DEDİ FATURALARDAKİ RAKAMLAR YALANLADIKonu ile ilgili açıklama yapan İSKİ, 'KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir.' dedi.Ancak ortaya çıkan faturalar İSKİ'nin açıklaması ile örtüşmedi. KSUB bedelinin sıfır gözüktüğü bir fatura 7 metreküplük kullanım sonucu 44 lira gelirken, bir sonraki ay yine aynı tutarda kullanıma rağmen KSUB bedelinin 13,85 TL göründüğü fatura 54 liraya çıktı. Yani suya yaklaşık yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığı ortaya çıktı.