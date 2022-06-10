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İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı

İstanbul'da "su fiyatlarını çok cüzi miktarlara düşüreceğim" vaadiyle seçim döneminde propaganda yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam teklifi İBB Meclisi tarafından reddedilince gizli zam yaptı. Faturalara yansıtılan KSUB aracılığı ile yaklaşık yüzde 25 oranında artış yaşandı.

İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı
Ekleme: 10.06.2022 - 15:22 Güncelleme: 10.06.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde su faturalarına indirim yapılacağına dair verdiği vaatler yerini zamma bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi'ne getirilen suya yüzde 40 zam teklifi büyük tepki çekerken, AK Parti ve MHP grubunun baskısı sonucunda bu zam talebi yüzde 15.62 oranında kalmıştı.

GİZLİ ZAM FORMÜLÜ: FATURALARDA YENİ BEDEL
Ucuz su faturası sözünü tutamayan İBB'nin şimdi de faturalara zam yapmak için yeni bir bedel çıkardığı ortaya çıktı.

İstanbul'da son 2 ayda vatandaşların su faturalarına 'Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin yansıtıldığı görüldü.

İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı

İSKİ 'ZAM YOK' DEDİ FATURALARDAKİ RAKAMLAR YALANLADI
Konu ile ilgili açıklama yapan İSKİ, 'KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir.' dedi.

Ancak ortaya çıkan faturalar İSKİ'nin açıklaması ile örtüşmedi. KSUB bedelinin sıfır gözüktüğü bir fatura 7 metreküplük kullanım sonucu 44 lira gelirken, bir sonraki ay yine aynı tutarda kullanıma rağmen KSUB bedelinin 13,85 TL göründüğü fatura 54 liraya çıktı. Yani suya yaklaşık yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığı ortaya çıktı.
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İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı
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