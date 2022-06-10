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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından son dakika açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir
Ekleme: 10.06.2022 - 09:30 Güncelleme: 10.06.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ekonomide yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı. Bakanlık bugün de alınan yeni kararlar sonrası önemli bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

*Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

*Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir.

*Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır.

*Makro ihtiyatı tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir.

*Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir.

*Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir
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