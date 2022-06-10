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Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Antalya'da çocukların solunum ve sindirim yollarından çıkarılan yabancı cisimler, hastane koridorunda sergileniyor. Koleksiyonu andıran panolarda; madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar dikkat çekiyor.

Ekleme: 10.06.2022 - 15:59 Güncelleme: 10.06.2022 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşaAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Cerrahisi poliklinik girişinde duvara asılan 2 panoda, 200'e yakın yabancı cisim sergileniyor.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Çocukların solunum yolları ve sindirim yollarından çıkarılan cisimleri görenler, şaşırıyor. Yılda 5 bin hastanın takip edildiği poliklinik koridorunda yer alan panoların kapakları ise kilitli tutuluyor.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Sergilenen cisimler arasında en dikkat çekenler ise madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuru yemiş parçaları, oyun hamuru, toplu iğne ve mıknatıslar yer alıyor.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Çocuk cerrahisi bölümündeki hekimlerin fikriyle 22 yıl önce ortaya çıkan panoda sergileme işi, bugünkü haliyle koleksiyonu andırıyor.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Bebekli ve çocuklu ailelerin duyarlılığını kazanarak ölümle sonuçlanabilecek bu tür olayların önüne geçmek için yapıldığı vurgulanan sergilemeyle ilgili konuşan AÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güngör Karagüzel, ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Kısa süre önce emekli olan Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu'nun emaneti panolara her geçen gün yeni yabancı cisim eklediklerini kaydeden Prof. Dr. Karagüzel, ailelerin oyun yaşındaki çocuklarını yalnız bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

"İLK MÜDAHALEYİ BİLEN YAPMALI"

Çocukların meraklı olduğu için oyun çağında oyuncakların parçalarını ısırarak yutabildiğini anlatan Karagüzel, “Solunum sistemine yabancı cisim kaçan çocuk, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. İlk müdahaleyi ise bilenin yapması gerekiyor. Bilinçsiz yapılan müdahaleler, hastanın sağlık durumunda olumsuz etki bırakabilir. Solunum sistemi tam kapanırsa 3-4 dakikalık zaman dilimi kritiktir. Beyin en fazla o kadar oksijensiz kalabilir. Ancak az da olsa nefes alabilir durumdaysa kurtarma şansımız daha yüksek" dedi.

Hastane koridorunda 'yutulan cisimler' koleksiyonu: Paradan çengelli iğneye çividen kalemtıraşa

Toplumda duyarlılık oluşturmak için muayeneye gelen her aileyi uyardıklarını, özellikle Çin üretimi ucuz oyuncakların güvenlikle ilgili sorunları olduğunu anlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Güngör Karagüzel, Karadeniz bölgesinde fındık, Akdeniz bölgesinde yer fıstığının solunum yoluna en çok kaçan kuru yemişler olduğunu belirtti.
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