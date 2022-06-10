Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Kilit isim İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne neden olan silahlı saldırıyla ilgili aranan Tan Dervişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Dervişoğlu, Ankara TEM Şube'ye sevk edildi.

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 7'si yakalanmıştı. Suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın halen arandığı öğrenilirken, operasyon sırasında yurtdışında olduğu belirtilen emekli asker Tan Dervişoğlu da Türkiye'ye döndü. Dervişoğlu'nun İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi.Ayrıntılar Geliyor...