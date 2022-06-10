Dünya bu tokalaşmayı konuşuyor: Joe Biden Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı

Ev sahipliğini ABD'nin yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Biden’ın, Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Amerika Ülkeleri Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla başladı.Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen Amerika Ülkeleri Zirvesi'nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.21 liderin katılım sağladığı zirvede Joe Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğuna vurgu yaparak, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.Dünyanın takip ettiği zirvede, Biden'ın davetliler arasında olan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve eşiyle olan selamlaşması kamuoyunda geniş yer buldu.Joe Biden, tokalaştığı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.