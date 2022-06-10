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'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı. İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde, bir öğretmenin dersi kaynattıkları iddiası ile öğrencilerden birini "Dayak nasıl atılır" diyerek dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 10.06.2022 - 11:09 Güncelleme: 10.06.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!
İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntüleri üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Öte yandan öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatılmış, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenilmişti.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

NE OLMUŞTU?

İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, makine bölümünde öğrenim gören ve haftada bir gün okula gittiği öğrenilen 17 yaşındaki M.H.Y, ders sırasında iddialara göre, dersi kaynattığı söylenerek öğretmeni tarafından darp edildi.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Öğretmenin döverken, 'Dayak nasıl atılır' diyerek M.H.Y'yi darp ettiği o anlar ise bir başka öğrenci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, olaydan habersiz olan öğrencinin ailesi, olayı görüntüler ile ilgili soruşturma başlatan ve evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Konu ile ilgili konuşan öğrenci velisi Ahmet Yılman, 'Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Oğlum haftada 1 gün okula gidiyor. Pazartesi günü okuldan eve geldiğinde moralsizdi. Sorduk ama bize bir şey anlatmadı. Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir görevli geldi. Oğlumuzu sordu. Neden oğlumuzu aradığını sorduğumuzda ise bizim ne olduğunu bilmediğimizi söyledik. Sonra olayı öğrendik. Aslında olay Mayıs ayında olmuş.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Bizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne çağırdılar. Eşim ve büyük oğlum gitti. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermişler. Müdür bey olayı duyunca şaşırmış. Görüntüler, oğlumun arkadaşının, öğretmeni kendisini döverken video çektiğini söylemesi ile ortaya çıktı. Oğlum videoyu istemiş. İzlerken yengesi görmüş. Çok şaşırdık ve çok üzüldük. 17 yaşındaki genç bir delikanlıya böyle evire çevire dayak atılmaz. Oğlum, bu olay sonrası nasıl bir psikoloji yaşıyor bir düşünün. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız' dedi.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Olayın oluş şekli hakkında da bilgiler veren Ahmet Yılman, 'Oğlum bize olayı anlattı. Onun anlattığına göre arkasında oturan arkadaşı saati sormuş. O da kendisine dönüp saati söylemiş. Öğretmen de konuştuklarını görünce, hemen yanlarına gelmiş ve hem küfür edip hem de 'Dersi niye kaynatıyorsunuz' diyerek dövmeye başlamış. Omzuna yüklenerek ezmiş. Oğlum da 'Hocam canımı yakıyorsunuz' deyince hem 'Yakarım' deyip hem de başka argo kelimeler kullanarak 'Dayak nasıl atılır' diyerek ensesine vurmaya devam etmiş. Varsa bir hatası veya yanlışı, bu şekilde dayak atılmaz. Ailesini çağırıp ailesine söyle, neden gencecik delikanlıya dayak atıyorsunuz. Hadi çok sinirlendin at iki tokat tamam. Bu nasıl bir dayaktır. Evire çevire dövüyorsun. Arkadaşları da o dayak yerken gülüyor.' şeklinde konuştu.

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Öğretmenin yaptığı davranışın kabul edilebilir olmadığının altını çizen Yılman, 'Milli Eğitim Müdürü olayla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi. Sonucunu takip edeceğiz. Öğretmenin yaptığının yanına kar kalmaması amacıyla sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Biz ve pek çok veli hep çocuklara öğretmenlerine karşı çıkmaması konusunda öğüt veriyoruz. Çocuklarımız da belki bu öğütlerimizden herhangi bir olay olduğundan bize olayı anlatamıyorlar. Çocuklar böyle olaylarda korkmasın, aileleri ile paylaşsın. Eğitim dayakla olmaz. Öğretmenlik mesleğine saygımız var. Onlar da zor iş yapıyorlar. Ancak hadi çok kızdın vur bir tane yeter. Eğer suçu büyükse bu şekilde dövme ailesine bildir, disipline ver. Ama bunu yapmaması lazımdı' dedi.
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