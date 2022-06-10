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Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki programa giderken yol üstünde kendisine davetiye gösteren çifti gördü. Erdoğan konvoyunu durdururken cadde üzerinde köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti, oğullarının düğününün davetiyesini verdi.

Ekleme: 10.06.2022 - 14:34 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'na katılmak için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ne doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Küplüce Mahallesi Tomruk Caddesi'nde durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Caddede köfteci dükkanı bulunan Saime ve Adnan Yığcı çifti bir süre sohbet ettiği Erdoğan'ı bu ayın 26'sında oğullarının düğününe davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Yığcı çifti, Erdoğan'a davetiye de verdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Saime Yığcı, "Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Bizi görünce duruyor, muhabbet ediyoruz, çok seviyorum kendisini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Davetiye verdim, telefonumu da yazdım .Memnuniyetle aldı. Mutlu olurum orada ismi geçerse, kendini görürsek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Adnan Yığcı ise "Her zaman duruyor. Bazen elimizde kaldırsak da duruyor, bazen kendiliğinden duruyor. Sorunlarımızı da dinliyor. Kentsel dönüşümü ile ilgili hızlandıracağını söyledi. Düğün kartımızı da verdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu: Düğün davetiyesi verildi

Adnan Yağcı yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gösterdi.
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