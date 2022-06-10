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CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!

Adana'da gergin anlar yaşandı... CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde bir vatandaşla tartıştı. Karalar, o anları görüntüleyen gazeteci baba oğula ise "'Ne çekiyorsun" diye bağırdı. Bu sözden sonra ortalık karıştı. Partililer, baba oğula tekme tokat dayak attı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!
Ekleme: 10.06.2022 - 15:43 Güncelleme: 10.06.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

Bu sırada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.


Başkan Karalar, basın açıklamasının ardından kendisini dinleyeceğini söyleyerek, izin istedi.

ZEYDAN KARALAR 'NE ÇEKİYORSUN' DİYE ÇIKIŞTI

Basın açıklamasının ardından Başkan Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüşmeye başladı. Bir derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Emin Demiral da ikilinin gergin anlarını fotoğraflamaya çalıştı.

Bu sırada Başkan Karalar, 'Ne çekiyorsun?' diyerek tepki gösterdi ve korumaları da Demiral'ı uzaklaştırmak istedi. Başkan Karalar da daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Başkan Karalar'ın ayrılması ile bazı partililer, Demiral'a tepki gösterince arbede çıktı. Mehmet Emin Demiral'ın dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan babası Kerem Demiral da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba-oğul darbedildi.

Partili kadınların da zor anlar yaşadığı arbede, çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle son buldu. Baba ile oğlu, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu

ÖZÜR DİLEMİŞ!

Daha sonra olayı öğrenen Başkan Karalar'ın, Kerem Demiral'ı telefonla aradığı, yaşananlar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdiği ve özür dilediği belirtildi!

CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!
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