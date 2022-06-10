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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan cuma namazını Rasathane Camisi'nde kıldı!

Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programından sonra Üsküdar'daki Rasathane Camisi'ne geçti.

Ekleme: 10.06.2022 - 14:31 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan cuma namazını Rasathane Camisi'nde kıldı!
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci de eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.
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