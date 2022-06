Bakan Akar: Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik! Vermeye devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar konuşmasında: "Yunanistan'ın eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik vermeye devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz' dedi.Pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, '2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni' düzenlendi.Törendeki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti.''ULUSLARARASI ANLAŞMALAR NE DİYORSA ONU İSTİYORUZ'''Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz' ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek şunları söyledi:'Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz.'''SALDIRGANLIKLARA KARŞILIK VERDİK, VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''Yunanistan'ın bazı adaları, anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırdığını belirten Akar, 'Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım' diye konuştu.Türkiye'nin tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:'Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz.'