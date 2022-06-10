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Almanya İçişleri BakanlığI, PKK tehdidini doğruladı!

Almanya İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Almanya’daki Türkiye’nin devlet kurumlarına yönelik militan eylemlerin yapılması tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

Ekleme: 10.06.2022 - 22:45 Güncelleme: 10.06.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Almanya İçişleri BakanlığI, PKK tehdidini doğruladı!
Almanya İçişleri Bakanlığından, AA muhabirinin yazılı sorusuna verilen cevapta, 'Almanya'da Türkiye'nin (yarı) devlet kurumlarına yönelik militan eylemlerin yapılması tehlikesi halen var.' ifadesi kullanıldı.

Almanya'da PKK'nın ana faaliyet alanlarının lojistik ve finans desteğinin sağlanması, yeni eleman kazandırılması ve propaganda amaçlı çok sayıda gösteriler ve büyük etkinlikler gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulanan cevapta, terör örgütünün Avrupa'da yıllardan beri şiddet içermediği imajı sunmaya çalıştığına işaret edildi.

'RİSK BOYUTU VARDIR' İFADESİ

Gösterilerde, polise saldırılar yapıldığı ve Türk gruplarıyla karşı karşıya gelindiği aktarılan açıklamada, 'Bu tür çatışmalarda ölümlerin tamamen dışlanamayacağı kısmen bir risk boyutu vardır.' ifadesi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, Almanya'daki 14 bin 500'den fazla terör örgütü PKK mensubuna karşı ne gibi önlemler alındığı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

'PKK, Almanya'da 1993'ten beri yasaktır. Avrupa'da PKK ile Almanya kadar kapsamlı, sistematik, büyük personel ve maddi çabayla mücadele eden başka bir ülke yoktur. Özellikle finansman faaliyetlerinin aydınlatılması güvenlik makamlarınca yürütülen soruşturmaların odağındadır. Eyaletlerin toplanma ve yasaklama makamları, mevcut hükümlere göre PKK'nın birlikteliğinin desteklenmesi durumunda sembollerinin gösterilmesini sürekli şekilde takip ediyor.'

Bakanlığın, PKK'nın Almanya'daki finansman faaliyetlerine yönelik 12 Şubat 2019'da Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedia şirketi faaliyetlerini yasakladığı vurgulanan cevapta, bu iki teşekkülün ticari faaliyetlerinin PKK'nın örgütsel bütünlüğünü korumaya hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada, her iki derneğin de konulan yasağa yönelik itirazının 26 Ocak'ta Federal İdare Mahkemesi 6. senatosunca reddedildiği hatırlatıldı.

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