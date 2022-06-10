  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara merkezli 4 ilde, 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bandrolsüz sigara yapımında kullanılan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 1,5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 doldurulmuş makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekleme: 10.06.2022 - 14:09 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmasında, piyasaya kaçak tütün ve kaçak silah sürdüğü belirtilen 2 suç örgütü tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerine üye olduğu belirlenen 23 şüpheliye yönelik Ankara, Ağrı, Batman ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH VE KAÇAK SİGARA MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, aralarında örgütlerden birinin lideri F.Ş. ve yöneticileri N.T. ile B.B.F.'nin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bandrolsüz sigara yapımında kullanılan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 1,5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 doldurulmuş makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ
Örgüt üyelerinin, kiraladıkları ev ve iş yerlerinde, yevmiye ile işçi çalıştırdıkları saptandı. Ayrıca otomatik sarma makinesiyle ürettikleri sahte bandrollü kaçak sigaraları, tütün ürünleri satan iş yerleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri de tespit edildi.

4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Örgüt üyelerinin, bu yöntemlerle yıllık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
CHP'li Başkan Zeydan Karalar 'Ne çekiyorsun' diye bağırdı: Partililer gazeteci baba oğula dayak attı!
ABD'de rekor enflasyon!
Başkan Erdoğan:
Bakan Soylu'dan kritik Kandil açıklaması: Ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcu
CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'tan skandal sözler: Adalar Yunanistan'ındır
İBB'den suya gizli zam! Ekrem İmamoğlu'nun zam teklifi ret yiyince fatura oyunuyla fiyat arttırdı
Karadeniz'de müsilaj paniği! İnceleme başlatıldı renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi
PKK'lı vekile verdiği destekle gündemden düşmeyen İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması! Bildiri yayımladılar...
YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları
Karadeniz gazının boru döşeme işlemleri başladı!
Başkan Erdoğan'dan Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalar
Yunanistan'ın korkusu! Başkan Erdoğan'ın sözleri panikletti, açıklama yapma derdine düştüler
Türk asıllı Fransız vatandaşı, polisin müdahalesinde nefessiz kalarak hayatını kaybetti
Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Kira artış oranı sınırında 8 kritik madde öne çıkıyor
İtalya'da helikopter kazası: Dört Türk kayıp
İşsizlik rakamları açıklandı
ABD'ye yaranmaya çalışan Yunanistan dünyaya rezil oldu: İki ayda iki kez çark etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mali disiplinden taviz verilmeyecektir
Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Kilit isim İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Tribün liderini öldürmüşlerdi! Kanlı infazın nedeni belli oldu!
'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!