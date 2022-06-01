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Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Düzce'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı. Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" dedi.

Ekleme: 1.06.2022 - 12:47 Güncelleme: 1.06.2022 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde motor ustası olan Murat Çetin, 2019'da otomobillerden çıkan hurda parçalarından saat yaptı. Daha sonra küçük biblolar yapan Çetin, çalışmaları beğenilince insan boyutundaki heykeller için kolları sıvadı.

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Otomobillerden çıkan her türlü parçayı heykelde kullanan Çetin'in bazı çalışmalarının ağırlığı 400 kiloya kadar ulaştı. Sosyal medyada ilgi görünce Çetin'in çalışmaları, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki etkinliklerde ve alışveriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı.

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

'TAMAMEN OTOMOBİL HURDALARINDAN'

Atık parçaları değerlendirdiğini belirten Murat Çetin, 'Sıfır atık projesi ilk duyulmaya başlandığında iş yerimizde tamir ettiğimiz arabalardan ortaya çıkan hurdaları değerlendirmek istedik. İlk olarak iş yerinde duvar saati yaptım. Hem kendim çok beğendim hem de müşteriler beğendi...

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

İlgi ve alaka çoğalınca, hurdaya çıkan malzemeler de çoğaldı ve çalıştığımız objelerin boyutları değişmeye başladı. Şu anda yaklaşık 400 kilogramlık objeler oluşmaya başladı. Tamamen otomobil hurdalarından oluşuyorlar' dedi.

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

'YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALIYORUZ'
Yeni çalışmalara imza atacağını söyleyen Çetin, 'Keman çalan bir kadın, ok atan bir avcı, bir de motosikletin üzerinde bir robot olacak. Bunların hepsi atık malzemelerden oluşacak. 'Şöyle olsa daha iyi olurdu' diyen bir kesim var, görmek istedikleri objeler var. Bu talepleri gidermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çetin, 'Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. Kendi organizasyonlarında yer almamı isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bu sene teklifler çok. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı
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