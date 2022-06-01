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Yargıtay'dan flaş karar! 18 yaş altına sigara satana hapis!

Yargıtay'ın kararına göre; para kazanmak uğruna 18 yaşın altındaki kişilere sigara satan şahıslar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ekleme: 1.06.2022 - 17:09 Güncelleme: 1.06.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan flaş karar! 18 yaş altına sigara satana hapis!Cumhuriyet Savcılığı, okul üniformalı çocuğa sigara sattığı iddia edilen bir şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Araştırmalar sonucu 18 yaş altı öğrencilere sigara sattığı belirlenen şahıs hakkında, 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçundan dava açıldı.

Beraat kararı çıktı, devreye Yargıtay girdi
Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz edince dava Yargıtay'a taşındı.

Karar bozuldu
Emsal nitelikte bir karara imza atan 10. Ceza Dairesi, mahkemenin beraat kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Suça konu sigaranın, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve üzerinde okul forması bulunması nedeniyle öğrenci ve yaşının küçük olduğu kolaylıkla anlaşılan mağdura sanık tarafından satıldığı ortadadır. Mağdurun ve tanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile sabit olduğu halde, sanığın sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." denildi.

"18 yaşın altına satılamaz"
İHA'nın haberine göre küçük yaştaki çocuklara tehlikeli madde satanların cezası; Türk Ceza Kanunu’nun 194. maddesinde Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar bölümünde açıkça belirtiliyor. Sağlık için tehlike oluşturacak maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi sağlık için tehlikeli madde temini suçu işlemiş sayılıyor. Suçun oluşumu tehlikeli maddenin içirilmesi ile oluşmamaktadır, kanun maddesinde tüketimine sunma ibaresi yer aldığından tüketilmesi için verme eylemi dahi suç oluşturmaktadır. 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında "Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz." denilmiştir.

Hapis istemiyle yargılanacak
18 yaşını doldurmayan çocuklara alkollü içki veya sigara, tütün mamulleri satılması halinde de suç işlenmiş sayılıyor. Yasada, sağlık için madde temini suçunun cezasının 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtiliyor.
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