  • USD: 16,39 - 16,42
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütünde çözülme! Gri listedeki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da dağılma devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada gri listedeki bir ismin de aralarında olduğu 2 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu aktardı.

Ekleme: 1.06.2022 - 10:16 Güncelleme: 1.06.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütünde çözülme! Gri listedeki terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak aralarında terörden arananlar listesinde yer alan 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'e yükseldi. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sökülüp atıldığının altıldığı kaydetti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan aralarında terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan toplam 3 terör örgütü mensubu ikna edilmesi neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREN KAÇIYOR

Teslim olan örgüt mensuplarını2014 ve 2015 yılında kterör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'e yükseldi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sökülüp atıldığını kaydetti. Soylu, 'Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu.Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu' paylaşımında bulundu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti! İşte hedeflerindeki isimler
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'e özendi!
CHP'li Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu!
İttifak ortağından CHP'li belediyeye tepki!
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
İbrahim Kalın: Sınırlarımızı korumak için kimseden izin alacak değiliz!
Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Bakan Çavuşoğlu imza attı! 'Türkiye' tescillendi!
PKK'da çözülme hızlandı! 3 örgüt mensubu teslim oldu!
Bakan Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki!
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi için yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi için yeni genelge!