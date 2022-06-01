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Beyaz Gazete
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Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyali sonrası terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Münbiç sınırına kazdıkları mevziler boş kalırken, teröristler mevzilerin arkasına saklandı.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Ekleme: 1.06.2022 - 13:56 Güncelleme: 1.06.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından gözler operasyonun yapılması tahmin edilen bölgelere çevrildi. Operasyon için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın girebiliriz' söylemi sonrası bölge hareketlenmeye başladı.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

TERÖR MEVZİLERİ BOŞ KALDI

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ile YPG-PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

TERÖRİSTLER MEVZİLERİN ARKASINA SAKLANDI

Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı'ndaki boş mevzileri, bölgede 'Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı' şeklinde yorumlandı.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

Ayrıca terör örgütü PKK/YPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı'ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
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Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
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