Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından gözler operasyonun yapılması tahmin edilen bölgelere çevrildi. Operasyon için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın girebiliriz' söylemi sonrası bölge hareketlenmeye başladı.TERÖR MEVZİLERİ BOŞ KALDIGaziantep'in Karkamış ilçesinin hemen karşısında bulunan ve sınır ötesi operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kenti ile YPG-PKK'lı teröristlerin kontrolündeki Münbiç arasında bulunan Seyyade Dağı, Türkiye'nin operasyon sinyali sonrasında sessizliğe büründü.Daha önce bölgede hendek kazan ve mevziler hazırlayan YPG-PKK terör örgütü mensupları, Türkiye'nin operasyon söylemlerinin ardından bölgedeki defalarca kez taciz atışı yaptıkları mevzileri terk etti. Boş kalan mevziler ise kameralara yansıdı.TERÖRİSTLER MEVZİLERİN ARKASINA SAKLANDITürkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından daha önceden bölgede faaliyet gösteren teröristlerin Seyyade Dağı'ndaki boş mevzileri, bölgede 'Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından terör örgütü paniğe kapıldı' şeklinde yorumlandı.Ayrıca terör örgütü PKK/YPG mensuplarının operasyon ihtimali sonrası Seyyade Dağı'ndaki mevzilerin arkasına saklandığı öğrenildi.