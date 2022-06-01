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Tatilcilere bungalov tuzağı! Dolandırıcıların oyununa gelmemek için beş noktaya dikkat!

Sakarya'da bungalov evleri sosyal medyadan satarak 160 kişiyi dolandıran 6 şüphelinin gözaltına alınması, bungalov tatili yapmak isteyenleri endişelendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan bungalov kiralama sitesi kurucusu İlker Kulaksız, bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemleri sıraladı.

Ekleme: 1.06.2022 - 15:13 Güncelleme: 1.06.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Tatilcilere bungalov tuzağı! Dolandırıcıların oyununa gelmemek için beş noktaya dikkat!Geçtiğimiz günlerde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte bungalov satışı yaparak 20 ilden 160'a yakın kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Farklı bungalov evlerin fotoğraflarını kullanarak Sapanca'da boş bir arazi adresi üzerinden satış yapan kişilerin 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği açıklandı.

Bu durum, tatilleri için son dönemin popüler tatil seçeneklerinden biri olan bungalovları tercih edeceklerde endişeye sebep oldu.

Tatilcilere bungalov tuzağı! Dolandırıcıların oyununa gelmemek için beş noktaya dikkat!

DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 5 MADDE VAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan bungalov kiralama sitesi kurucusu İlker Kulaksız, “Bunun gibi olaylar, stresli şehir yaşamından birkaç gün uzaklaşmak isteyen kişilerin tatil planlarını zehir ediyor.

Yine de endişelenmeye gerek yok, zira bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemler var” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ'NDEN TEYİT EDİLMELİ”

Türkiye'deki seyahat acentelerinin hizmet kalitesi standartlarını belirleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu konuda güçlü bir referans olduğunu belirten İlker Kulaksız, 'Seyahat acentesi işletmek isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaparak unvan alması gerekiyor.

Bakanlığın uygun bulduğu başvurular, TÜRSAB tarafından onaylanıyor.

Bu noktada tatil rezervasyonu ya da bungalov kiralama yapmadan önce, acentenin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığı, belge numarasıyla Birliğin dijital doğrulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor.

Resmi bir acenteyse, sistemden şirket unvanı, resmi adres ve telefon numaraları görülebiliyor” dedi.

Tatilcilere bungalov tuzağı! Dolandırıcıların oyununa gelmemek için beş noktaya dikkat!

“ÖDEME VE İLETİŞİM İÇİN KURUMSAL HESAPLAR KULLANILMALI”

Resmi turizm işletmelerinin rezervasyon süreçlerini kurumsal iletişim kanallarından yürüttüklerine dikkat çeken Kulaksız diğer dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Gerek ödemelerde gerekse iletişim süreçlerinde kurumsal hesapların kullanıldığına dikkat edilmesi gerekiyor.

KURUMSAL NUMARALAR OLMALI

Ödeme için kişisel banka hesabı veren kişilere güvenmemek, iletişim için kişisel hesaplar yerine kurumsal numaralar kullanmak, riskleri en aza indirmeyi mümkün kılıyor.

Tatilcilere bungalov tuzağı! Dolandırıcıların oyununa gelmemek için beş noktaya dikkat!

UCUZ FİYATLARA DİKKAT

Öte yandan bungalov tatil seçeneklerinin son zamanlarda çok tercih edildiğini gören fırsatçılar, tatilcileri kandırmak için daha ucuz fiyatlar sunabiliyor.

Ayrıca platform ve ödeme güvenliği de dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Resmi unvanlı acenteler çoğunlukla 256-Bit SSL Sertifikası ile korunan ödeme sistemleri sunuyor.”
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