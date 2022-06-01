  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi

Gelen bilgiye göre Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri protesto edildi. Belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
Ekleme: 1.06.2022 - 16:33 Güncelleme: 1.06.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Kadı Camisi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın, ellerinde dövizlerle Bolu Belediyesi önüne yürüdü. 'Utanmazsın sen', Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıyan kadınlar Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi:

"Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında 'iffetimi muhafaza ettim' şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın' " dedi.

'SENİ UTANMAYA VE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Atılgan, şöyle devam etti: "Daha dün, tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değil, sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve yeter diyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hiçbirini unutmuyoruz ve seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bir kez de buradan devletimize, hukuk ve tıp yetkililerimize sesleniyoruz. Bu şahsın, geleceğimiz olan kadınlarımızı, akıl ve nesil güvenliğimizi alenen tehdit etmesine daha ne kadar izin vereceksiniz. Şiddetin siyaseti yoktur. Ahlakın da siyaseti yoktur. Ahlaksızlık şiddetine yeter diyen tüm duyarlı halkımızı bu ayıbı kınamaya davet ediyoruz."

Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Demirtaş için 'inşallah' demedim' sözlerine HDP'den çok sert tepki!
Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
İBB ulaşım konusunda sınıfta kaldı! “9 bin kişilik mahallede otobüs yok”
3600 ek göstergede kapsam belirlendi
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor
Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek! Sabit oran geliyor!
Savaş sonrası kitlenen ticareti Türkiye açacak!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!