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Beyaz Gazete
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Son dönemde CHP eleştirileriyle öne çıkan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı!

Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileri sonrası muhalif kesimden tepki çeken 'Jahrein' Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı, spam saldırısı nedeniyle askıya alındı.

Ekleme: 1.06.2022 - 10:27 Güncelleme: 1.06.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde CHP eleştirileriyle öne çıkan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı!
“Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, son dönemde CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert söylemleriyle dikkat çekmişti.

Jahrein'in bu açıklamaları, sosyal medyada kendisi gibi muhalif takipçilerinin tepkilerine neden oldu.

Spam saldırısı nedeniyle hesabı askıya alındı
Son olarak aldığı tepkiler sonrası spam saldırısına uğrayan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.

Son dönemde CHP eleştirileriyle öne çıkan Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı!

Jahrein ne demişti
“Jahrein” olarak bilinen muhalif isim Ahmet Sonuç, Adem Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı “Peki Sonra?” programına konuk olmuştu.

Yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle tanınan Jahrein, sert eleştirilerde bulunmuştu.
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