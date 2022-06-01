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Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 1.06.2022 - 16:13 Güncelleme: 1.06.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando birliklerince, insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 bölücü terör örgütü üyesi silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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