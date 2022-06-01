Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan gözyaşlarıyla uğurlandı

Siirt’te tarama çalışmaları sırasında bulunan mayın imha edilirken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen Şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, memleketi Balıkesir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Sarıyaprak bölgesinde Siirt 2'inci Jandarma Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, mayın araması yaptığı esnada meydana gelen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Şehidin şehadet haberi ile birlikte Balıkesir'deki baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Havaalanında düzenlenen resmi törenin ardından Balıkesir'e gönderilen Özcan'ın cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı.3 ve 5 yaşlarında iki çocuk babası olan Şehidin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Altıeylül ilçesi Ortamandıra Mahallesi'nde toprağa verilen Şehit Özcan için gözyaşları sel olup aktı.