  • USD: 16,39 - 16,42
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Petrol fiyatları için korkutan tahmin: Ambargo uygulanırsa uçuşa geçecek

Ukrayna'nın işgalinin ardından Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına ambargo uygulama kararı alması petrol fiyatlarında ortaya çıkan yükselişi ateşleyecek. Savaş bitmedikçe fiyatlardaki yükselişin süreceğine dikkat çeken uzmanlar ambargo kararının uygulanması halinde petrol fiyatlarının nereye sıçrayabileceğine ilişkin endişe verici tahminlerini paylaştı.

Ekleme: 1.06.2022 - 14:26 Güncelleme: 1.06.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Petrol fiyatları için korkutan tahmin: Ambargo uygulanırsa uçuşa geçecekAvrupa Birliği başlardaki kararsızlığına rağmen Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'dan petrol ithalatına ambargo uygulama kararı aldı.

Bu adım Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da uzayan savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu mali kaynağı önemli ölçüde kesecekken, petrol fiyatlarını ise uçuşa geçirecek.

Malezya merkezli petrol ve gaz piyasaları istihbarat platformu Oil Industry Insight Kurucusu Alahdal Hussein, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yükselişin süreceğini belirterek, "Rus petrol ambargosu hayata geçirilirse varil başına 150 doları görmek mümkün." dedi.

Hussein, Rus petrol ve gaz arzına alternatif bulmanın kısa sürede çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.

Rus petrolüne yönelik AB ambargosunun küresel petrol arzı görünümünde ciddi değişikliklere yol açacağını dile getiren Hussein, şunları kaydetti:

"Doğacak tüm risklere gözlerini kapatıp bu yaptırımı uygulamayı göze aldıklarını farz edersek, AB'nin Rus petrolünü ikame edebilmesi için yönünü Afrika, Orta Doğu ve ABD'ye çevirmesi gerekiyor. Bu da fiyatların fırlamasına yol açar. Bu durum en çok Çin ve Asya ülkelerinin işine yarayacak çünkü Rusya, petrol arzının devamlılığını sağlamak için bu ülkelere fiyat indirimi sunacak. Savaş bitmedikçe fiyatlar yüksek seyretmeye devam edecek. Rus petrol ambargosu hayata geçirilirse varil başına 150 doları görmek mümkün."

Uluslararası Petrol Ekonomisti Mamdouh Salameh ise henüz Ukrayna krizi başlamadan yükselmeye başlayan petrol fiyatlarının 2014'teki dip seviyelerden sonra en ciddi yükselişi gösterdiğini aktardı.

Bret tipi ham petrolün varil fiyatının 2021'in ocak ayında yükselmeye başladığı ve yılı 95 dolarla kapattığı bilgisini paylaşan Salameh, fiyatların Ocak 2022'de 100 dolar seviyelerine ulaştığını söyledi.

Slameh, savaşın başlamasıyla varil başına 25-30 dolar artan petrol fiyatlarının piyasa dinamiklerine göre hareket ederek yükselişini yavaşlatmaya başladığını anlattı.

Son gelişmelerin petrol fiyatlarının mevcut 115 dolar seviyelerinden daha da yukarı çıkacağını gösterdiğini dile getiren Salameh, "Şu anda OPEC grubu ülkeleri de dahil olmak üzere günlük 2-2,5 milyon varilden fazla olmayan bir küresel yedek üretim kapasitesi söz konusu ve arz tarafındaki bu daralma fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırım kararını uygularsa Brent petrol varil başına 140 doları bulabilir." diye konuştu.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırma Görevlisi Christof Rühl ise petrol fiyatlarının kısa vadede yükseliş trendine girdiğini, fiyatların son birkaç aydır yüksek dalgalanmalara rağmen 110 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ifade etti.


Mevcut dönemin Çin de dahil olmak üzere küresel ekonomik aktivitede yavaşlama korkusu ve AB'nin Rusya'ya karşı petrol yaptırımlarını genişletmesi beklentileriyle geçtiğini belirten Rühl, "Birincisi fiyatları aşağı çekiyor, ikincisi ise fiyatları yukarı çekiyor ve bu durum küresel petrol fiyatlarında kaydedilen dalgalanmaları açıklıyor. Bu oynaklığın devam edeceğini öngörüyorum. Ürün tarafında küresel bir uyuşmazlık var. Benzin ve özellikle dizel fiyatları ham petrol fiyatlarından daha fazla arttı. Bu, gözden kaçırılan önemli bir husus." değerlendirmesinde bulundu.
Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Demirtaş için 'inşallah' demedim' sözlerine HDP'den çok sert tepki!
Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
İBB ulaşım konusunda sınıfta kaldı! “9 bin kişilik mahallede otobüs yok”
3600 ek göstergede kapsam belirlendi
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor
Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek! Sabit oran geliyor!
Savaş sonrası kitlenen ticareti Türkiye açacak!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti! İşte hedeflerindeki isimler
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'e özendi!
MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!