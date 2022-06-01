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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekleme: 1.06.2022 - 11:17 Güncelleme: 1.06.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerin ailesine taziye ziyareti
Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Vali Su, aileye sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehit Serttaş'ın ruhunun şad, makamının ali olmasını dileyen Vali Su, şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olduklarını vurguladı.

Vali Su'ya ziyaretleri esnasında Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da eşlik etti.
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