NATO ile ilgili konuşan İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Doğrudan yanıt vereceğiz

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın yankıları devam ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi ise Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin vetosu son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ederken İsveç'ten flaş bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye'nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" açıklamalarına yer verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.Guterres ve Andersson Avrupa'daki güvenliği, korona virüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ile açıklama yaptı.İsveç Başbakanı, açıklamasının ardından Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruyu, Türkiye ile kurulan diyalogun devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye'ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler." dedi.Hultqvist, Ukrayna'daki savaşın İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu "temelden" değiştirdiğini vurgulayarak, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını kaydetti.